В России могут понизить налог для самозанятых

В Минфине подготовили концепцию налога на профессиональный доход для самозанятых.

Ведомство предлагает установить новый налог для указанной категории россиян на уровне 2,5–4,5% от выручки в зависимости от того, кому оказывались услуги, пишет газета «Известия.

Кроме того, известно, что налоги и взносы, по проекту Минфина, будут отчислять единым платежом ежемесячно с банковской карточки самозанятых граждан, которая будет привязана в личном кабинете в специальном мобильном приложении.

Также ведомство готово предоставить 30 тыс. налогового вычета самозанятым, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим. Его можно будет использовать на частичную уплату единого платежа, который пойдет на сбор и страховые взносы.

Наша справка

Самозанятость — форма получения необходимого для жизни вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наёмной работы.

Самозанятые несут ответственность за уплату своих налогов и страховых взносов, в то время как налогообложение наёмных работников входит в зону ответственности работодателя.

Самозанятые несут личную ответственность за своё здоровье и безопасность в процессе трудовой деятельности.

Доходы самозанятых складываются из выручки от экономической деятельности и прибыли от используемого частного капитала.