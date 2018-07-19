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Москва, 19.07.2018

В России зафиксировано увеличение темпов роста ВВП

«Expert Online» 2018

Темп роста ВВП во втором квартале текущего года увеличился почти на 2 %

Согласно материалам Минэкономразвития, с учётом статистики за апрель-май темп роста ВВП во втором квартале 2018 года увеличился до 1,8 %.

Ранее сообщалось, что в Центробанке оценили возможный рост ВВП по итогам 2018 года. Согласно материалам, которые были опубликованы на сайте регулятора, вероятный рост ВВП по итогам года будет ближе к верхней границе официального прогноза Банка России (1,5-2%).

В свою очередь Алексей Кудрин – глава Счётной палаты – рассказал, сколько процентов ВВП России составят Москва и Санкт-Петербург. По его мнению столица РФ и Петербург к 2025 году составят 40% ВВП страны.

Наша справка

Валовой внутренний продукт, общепринятое сокращение — ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом. ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть представлен по паритету покупательной способности (ППС) (для более точных международных сравнений).

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