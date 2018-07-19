В США предпринимают новые меры по остановке «Северного потока-2»

Сенатор США от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в американский конгресс законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Документ вводит эмбарго против лиц, которые финансируют крупнейшие проекты России по экспорту энергоносителей. Также документ предусматривает меры по поддержке экспорта американского природного газа.

В заявлении сенатора, опубликованного на его сайте, говорится, что новый документ предоставит «членам НАТО возможность избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России».

«Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзными партнерами в Европе повышает энергетическую безопасность членов НАТО, предоставляя этим странам стабильные и надежные американские энергоресурсы и вводит санкции против Nord Stream II», - сообщил на своей странице Баррассо.

Ранее, 16 июля на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова конкурировать с «Северным потоком — 2» при помощи поставок сжиженного природного газа.

Позднее в интервью Fox News Трамп заявил о праве Германии участвовать в строительстве газопровода, но это будет сложно из-за членства в НАТО.