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Москва, 02.07.2018

Курс доллара снова растет благодаря календарному фактору

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара снова растет благодаря календарному фактору
Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара расчетами на отурытии понедельника рос на 33 копейки, до 63,10 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 73,52 рубля. Против рубля выступают снижение цен на нефть и ситуация на международных рынках.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,03% — до 78,41 доллара за баррель на фоне требований Трампа к Саудовской Аравии увеличить добычу.

В свою очередь курс доллара снова вернулся к росту на рынке Forex после падения при поддержке технических факторов. На этой неделе в США празднуют День независимости и трейдеры запасаются американской валютой впрок.

Вместе с тем волатильность на валютном рынке остается очень высокой из-за эскалации торговых трений. Индекс доллара растет в понедельник на 0,34% до 94,56.

Как стало известно СМИ, администрация президента США намерена внести в Конгресс законопроект, который позволит игнорировать требования  ВТО. Об этом сообщает портал Axios, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Отмечается, что законопроект подготовлен по просьбе президента США Дональда Трампа. Если его примут, американский лидер сможет утверждать пошлины на импортные товары без одобрения Конгресса. Это противоречит принципам ВТО.

Давление на евро в свою очередь оказывают риски развала коалиции ХДС/ХСС в Германии из-за разноглаций по миграционной политики.

Однако ключевым фактором, поддерживающим доллар в отношении евро и ряда других основных валют, остается более жесткая политика американского регулятора в сравнении с другими ведущими центробанками.

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