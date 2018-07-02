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Москва, 02.07.2018

Экс-главу Минэкономики Польши обвинили в нарушениях при заключении контрактов с «Газпромом»

«Expert Online» 2018

Высшая контрольная палата Польши (NIK) нашла нарушения в действиях бывшего главы Минэкономики страны Вальдемара Павляка при заключении договоренностей с «Газпромом» в 2009-2010 годах.

Об этом говорится в отчете NIK, опубликованном на сайте палаты. При этом отмечается, что действия министра по согласованию в 2009-2010 годах договоров с РФ велись в значительной части без необходимого подкрепления в виде утвержденной инструкции переговоров, а после утверждения таких инструкций часть договоренностей была несовместима с обязательными принципами.

При этом NIK положительно оценила обеспечение государственными органами и компанией PGNiG непрерывности поставок природного газа и избежания его нехватки.

Кроме того, в документе подчёркивается, что Павляк, как и PGNiG «не использовали в полной мере свои возможности для ведения переговоров, не предпринимая попытки получить в обмен за согласие на условия, выгодные для российской стороны, эквивалентные преимущества для Польши».

Наша справка

Договор, который действует до 2022 года, предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год.

Согласно контракту, в 2012 году стоимость газа для Польши была снижена на 10 %. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. Польская сторона считает, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.

Недавно Стокгольмский арбитраж признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать снижения цены на российский газ.

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