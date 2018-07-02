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Москва, 02.07.2018

«Эксперт»: специалисты советуют искать замену нефти

«Expert Online» 2018
  • «Эксперт»: специалисты советуют искать замену нефти

К середине текущего столетия ожидается резкая просадка номинальных цен нефти по фундаментальным экономическим причинам, пишет журнал «Эксперт».  

«Нынешние комфортные для производителей цены — отличный стимул для стран-импортеров искать рентабельные альтернативы нефти во всех областях ее нынешнего использования», - считает автор материала.

Напомним, 23 июня прошло заседание стран участниц ОПЕК+. По итогам встречи было принято решение повысить суммарную добычу нефти на один миллион баррелей в день (мбд), что составляет примерно 1% все добываемой в мире нефти.

 «Подобная такая тонкая балансировка рынка достигнет своей цели — позволит плавно опустить интенсивно растущие уже более года нефтяные цены к нижней границе комфортного как для производителей, так и для потребителей, ценового коридора 60–80 долларов за баррель», - пишет издание.

Более серьезного падения цены на «черное золото» можно ожидать в случае переизбытка нефти на мировом рынке в 1 мбд, что вероятно только в случае развала ОПЕК+. Однако это не произойдет благодаря тому, что страны ОПЕК в состоянии проявлять гибкость и учитывать противоречивые интересы государств-членов.

С этой стороны, в частности, зарекомендовали себя ОАЭ, которые могил бы прибегнуть к манипуляциям благодаря широким возможностям, однако, до сих пор не делала этого.

По мнению специалистов нефтяного рынка, Леонида Григорьева, Вячеслава Кулагина и Дмитрия Грушевенко, авторов анализа, выполненного им по заказу «Эксперта», придерживаться соглашениям по добычи крупных игроков заставляет расширение стран - участниц и присоединение такого крупного игрока, как Россия.

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