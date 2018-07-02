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Москва, 02.07.2018

Из Прибалтики ушел еще один крупный транзитер российских грузов

«Expert Online» 2018

Крупнейший в мире производитель минеральных удобрений, компания «Акрон» намерена переориентировать объемы перевалки своей продукции из портов Прибалтики в порты Российской Федерации, говорится на сайте компании, которая уже заключила договор на перевалку своих грузов объемом до 700 тысяч тонн через порт Усть-Луга.

Помимо этого, договор, который фактически лишает эстонские порты существенной доли транзита российских насыпных грузов, имеет долгосрочный характер.

Компания «Европейский серный терминал», которая будет осуществлять перевалку грузов  «Акрона», построит для предприятия отдельный склад для хранения и перевалки продукции. Сразу по завершению строительства в 2019 году намечен ввод в эксплуатацию новых складских площадей.

В пресс-службе «Акрона», отмечается, что порт в Усть-Луге имеет ряд преимуществ, которые позволяют российским транзитерам продолжить причинять убытки своим конкурентам из Прибалтики.

Как отметил вице-президент компании «Акрон» Игорь Богдан, российский терминал отличает «удобное расположение, глубоководная акваториия, позволяющей принимать суда класса Panamax».

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