ŠKODA в пятнадцатый раз станет официальным партнером велогонки Тур де Франс

Во время Тур де Франс логотип ŠKODA будет размещен на «зеленой майке»: чешский бренд поддерживает лучшего спринтера гонки уже четвертый год подряд. Кроме того, болельщики смогут увидеть автомобили ŠKODA на пути следования пелотона и во время телевизионных трансляций соревнования. Чешский бренд является официальным и транспортным партнером Тур де Франс начиная с 2004 года. В этом году сотрудничество отмечает свое 15-летие, и ŠKODA вновь предоставит 250 автомобилей для организации и сопровождения гонки.

«История марки ŠKODA началась с производства велосипедов, поэтому велоспорт очень важен для нас, – комментирует Алан Фави (Alain Favey), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг. – Активно поддерживая эту спортивную дисциплину, мы усиливаем имидж и узнаваемость нашего бренда».

Помимо «сердца» бренда ŠKODA OCTAVIA парк автомобилей организаторов гонки включает также два SUV марки ŠKODA KODIAQ и ŠKODA KAROQ, а также модель ŠKODA SUPERB. Флагману марки ŠKODA SUPERB отведена роль главного автомобиля: директор гонки Кристиан Прюдомм будет использовать специально подготовленный лифтбек красного цвета в качестве мобильного командного центра. В автомобиле у него будет возможность получать актуальную информацию и отдавать распоряжения, касающиеся хода гонки и безопасности по радиосвязи. Кроме того, находясь на заднем сиденье, он может открыть панорамную крышу одним нажатием кнопки и наблюдать за пелотоном через люк с оптимальной позиции перед тем, как дать старт каждого этапа.

В этом году Тур де Франс проходит уже в 105-й раз. Торжественный старт (Grand Départ) состоится 7 июля в Нуармутье-ан-л’Иль на острове Нуармутье, расположенного у атлантического побережья Франции. Во время трехнедельной гонки 176 велосипедистов преодолеют 21 этап общей протяженностью 3 351 километр. Во Франции пелотон ждут сложнейшие маршруты через горы. Перед тем, как финишировать в Париже на Елисейских полях 29 июля, спортсмены преодолеют перевалы Коль-де-ла-Коломбьер, Коль-де-ла-Мадлен и знаменитый спуск Альп-д’Юэз.