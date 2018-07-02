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Москва, 02.07.2018

«Потрясающий боевой дух»: Моуринью оценил победу России и ее шансы с Хорватией

«Expert Online» 2018
  • «Потрясающий боевой дух»: Моуринью оценил победу России и ее шансы с Хорватией
Денис Тырин/ТАСС

Россия продемонстрировала «потрясающий боевой дух» в игре против Испании в 1/8 ЧМ-2018. Так прокомментировал сенсационную победу россиян тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо в интервью RT.

Российские футболисты выиграли у испанцев по пенальти после того, как в основное и дополнительное время не был выявлен победитель - 1:1. Игорь Акинфеев отразил два пенальти в послематчевой серии, что предопределило победу сборной России.

Моуринью также отметил, что для многих победа хозяев чемпионата в 1/8 финала стала неожиданной.

«Российская команда удивила многих людей», - сказал Моуринью. «Они стали сильнее после того, как столкнулись с многочисленной критикой в их адрес, многие думали, что сборная России не сможет претендовать на выход в следующий раунд, но они это сделали, и создали фантастический дух в команде».

Двукратный победитель Лиги чемпионов Моуриньо также похвалил тренера сборной России Станислава Черчесова, отметив, что он выбрал правильную оборонительную тактику. 

«Я думаю, что главный тренер россиян выбрал правильную тактику, укрепив оборону команды и отдав инициативу Испании, контролируя при этом ход игры с помощью крепкой защиты», -сказал Моуринью.

«Боевой дух был потрясающим у игроков», - отметил он.

По мнению португальского специалиста, сборная России становится все сильнее с каждым матчем и в четвертьфинале против Хорватии россияне могут побороться за место в полуфинале.

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