На Украине неизвестные вандалы разбили памятник Пушкину

Неизвестные вандалы разбили во Львовской области памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Золочеве, где произошло ЧП, Игорь Гринькив. По словам мэра, произошедшее является «актом вандализма». При этом он подчеркнул, что готовит обращение в правоохранительные органы.

Кроме того, Гринькив отметил, что лично ему очень обидно, что такой случай произошёл в Золочеве.

«Ведь у нас в городе даже нет радикально настроенных активистов», – резюмировал градоначальник.