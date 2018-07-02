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Москва, 02.07.2018

На Украине неизвестные вандалы разбили памятник Пушкину

«Expert Online» 2018

Неизвестные вандалы разбили во Львовской области памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Золочеве, где произошло ЧП, Игорь Гринькив. По словам мэра, произошедшее является «актом вандализма». При этом он подчеркнул, что готовит обращение в правоохранительные органы.

Кроме того, Гринькив отметил, что лично ему очень обидно, что такой случай произошёл в Золочеве.

«Ведь у нас в городе даже нет радикально настроенных активистов», – резюмировал градоначальник.

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