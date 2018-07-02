Трамп попросил Эр-Рияд срочно вмешаться в американские выборы

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось уговорить саудовского короля Салмана довести добычу нефти королевством до максимума. Это неминуемо приведет к новому обострению отношений внутри ОПЕК. Понять опасения американского лидера несложно – ввиду предстоящих в ноябре важных выборов в конгресс высокие цены на бензин, которые в Америке всегда были важным орудием борьбы оппозиции против правящей партии, Трампу сейчас не нужны. Сейчас галлон бензина стоит почти на 55 центов дороже, чем в начале лета прошлого года.

Напомним, в 2012 г. Митт Ромни попытался использовать цены на бензин в предвыборной борьбе с Обамой. Трамп тогда его поддержал и призвал голосовать против Обамы. Барак Обама победил, но это не помешало демократам использовать сейчас растущие цены на топливо против Трампа. Так, лидер меньшинства в сенате Чак Шумер потребовал, чтобы Трамп решительнее вел себя с ОПЕК, а сенатор Эд Марки внес закон, возвращающий запрет на экспорт энергоносителей, который был отменен в 2015 г.

Трамп возложил вину за высокие цены на бензин в интервью Fox News Channel на ОПЕК.

«Думаю, они должны прибавить 2 млн баррелей»,- сказал президент. При этом он добавил, что у него «очень хорошие отношения» с саудовским королем и кронпринцем и что он уверен, что сумеет уговорить их увеличить добычу.

Особого выбора у Дональда Трампа в борьбе с высокими ценами на топливо нет, потому что отменять санкции, введенные Белым домом против Ирана и Венесуэлы хочет. Конечно, остаются стратегические запасы нефти (SPR), которые хранятся в подземных соляных пещерах у побережья Мексиканского залива и которые Трамп может выбросить на рынок, как это сделал Билл Клинтон в девяностые годы прошлого века, но сейчас ситуация пока еще не настолько плоха, чтобы прибегать к этой самой крайней мере. Стратегические резервы нефти предназначены для борьбы с перебоями в поставках топлива, а не всего лишь в снижении цены на бензин. Такое решение наверняка бы спровоцировало такую ненужную сейчас для Трампа критику.

По крайней мере, многие экономические стимулы для роста добычи нефти в отличие от своего предшественника Дональд Трамп задействовал. Большинство из них, однако, носит долгосрочный характер. Так, разработка новых месторождений, например, на Аляске может начаться через годы. Между тем, до выборов осталось четыре месяца и результаты нужны уже сейчас.

Так, опрос GasBuddy, проведенный в последних числах мая, который по традиции означает открытие «летнего сезона поездок», показал, что число американцев, планирующих в этом году куда-то поехать отдыхать летом на машине, снизился по сравнению с прошлым годом почти на четверть – 24%. 39% из отказавшихся от путешествий на машине назвали главной причиной отказа высокие цены на бензин. В 2017 г. таких было вдвое меньше.

Впрочем, в заявлении Трампа, что он якобы уговорил короля Салмана увеличить добычу на 2 млн бар./сутки, много неясного. По крайней мере, ни Белый дом, ни пресс-служба двора в Эр-Рияде его не подтвердили. В свое время, правда, саудовский король действительно говорил, что у КСА достаточно производственных мощностей для увеличения добычи. По данным Международного энергетического агентства (IEA), Саудовская Аравия может добывать 12,04 млн бар./сутки. В мае, напомним, она добывала немногим более 10 млн.

На июньском саммите ОПЕК было достигнуто хрупкое согласие между Саудовской Аравией, которая хочет и может нарастить добычу, и странами, которые не могут этого сделать – Венесуэлой и Ираном. Сейчас пока не очень ясно, до каких конкретных цифр договорились министры в Вене. Главный нефтяник КСА Халид аль-Фалих дал понять, что речь идет примерно о 1 млн баррелей в сутки.

Тегеран, хотя в Вене и пошел на компромисс, настроен агрессивно.

Если Эр-Рияд согласится с просьбой Трампа, говорит представитель ИРИ в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили, то это будет означать фактический выход из картеля, потому что иначе прибавить сразу 2 млн баррелей в сутки невозможно.