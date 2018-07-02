Президент Трамп: «Евросоюз также плох, как Китай»

Президент США Трамп сравнил Евросоюз с Китаем, заявив, в эфире американского телеканала Fox News, что «ЕС, вероятно, так же плох, как Китай, - только в меньше». Американского лидера цитирует Spiegel. Президент также выразил сожаление, что ЕС «многое себе позволяет» в торговле с США и при этом слишком мало тратит на военные расходы НАТО.

«То, что они делают ужасно. Они посылают нам свои «Мерседесы», но мы им не можем отправить наши машины», - пожаловался Трамп. Он добавил, что Европейский союз также не хочет покупать сельскохозяйственную продукцию из США. «Они защищают своих фермеров. Получается, что мы поддерживаем не наших фермеров, а европейских», - продолжил президент, который подчеркнул, что он «любит Евросоюз», где родились его отец и мать, но при этом ЕС имеет профицит торгового баланса с США в размере более 150 миллиардов долларов в год.

«Мы тратим целое состояние на содержание НАТО, чтобы защитить ЕС», - резюмировал Трамп, комментируя сокращение расходов со стороны Евросоюза на нужды альянса.

Напомним, в марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10%, однако, отсрочку до 1 июня получили некоторые страны, в том числе - Евросоюза. С 1 июня пошлины США вступили в силу, что ЕС расценил, как шаг к развертыванию полномасштабной торговой войны. 17 мая ЕС обратился в ВТО с заявлением о возможности введения ответных пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% с 20 июня.