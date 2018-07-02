«Нас застали врасплох»: курс доллара показывает удивительные результаты

Большинство инвесторов думали весной, что укрепление доллара – кратковременное явление и что оно проявится только на медвежьих рынках развивающихся стран. Однако рост европейских и других главных экономик планеты с тех пор несколько замедлился. Это замедление вместе с более агрессивной политикой Федрезерва неожиданно для многих продлили ралли доллара.

Так, WSJ Dollar Index, один из главных показателей поведения американской валюты по отношению к корзине из валют 16 стран, вырос во втором квартале на 5,1% по сравнению с первыми тремя месяцами 2018 года.

«Доллар показывает удивительные результаты,- комментирует ситуацию на финансовых рынках Саид Хайдар, главный аналитик Haidar Capital Management.- Он немного застал нас врасплох».

Хеджфонды и прочие краткосрочные инвесторы, по данным Commodity Futures Trading Commission, в июне впервые в этом году заняли бычьи позиции по отношению к доллару. Это помогло американской валюте окрепнуть до наивысшего с июля прошлого года уровня. Поскольку же американский доллар остается мировой валютой, то любые изменения в его поведении существенно влияют на финансовые рынки на всех континентах.

Американские акции и облигации, по данным Института международных финансов, составили в июне почти 60% от глобального инвестиционного портфеля. Этот показатель, наивысший, кстати, с начала 2017 года, свидетельствует об укреплении уверенности среди инвесторов в бурном росте американской экономики и в дальнейшем.

«Китай замедляется, еврозона замедляется, а США по-прежнему мчатся вперед»,- объясняет перевод средств из валют развивающихся стран в доллар Джастин Бургетт, менеджер инвестфонда Eaton Vance.

Однако укрепляющийся доллар идет на пользу не всем в США. Особенно это касается крупных экспортеров, потому что сильная валюта понижает конкурентоспособность американских товаров за границей и снижает прибыль транснациональных корпораций. Акции Coca-Cola Co., например, упали с февраля почти на 10%.

Инвесторы сейчас с недоверием относятся к активам, которые могут пострадать от сильного доллара, включая золото и сырье. Цены на металлы упали во втором квартале на 5,4%. Падение стоимости меди составило в апреле – июне 2,3%, а какао – 1,7%. Одним из немногих исключений оказалась нефть, цены на которую из-за угроз поставкам достигли трехлетнего максимума.

Резкий рост доллара усиливает продажу активов и бумаг на развивающихся рынках, а также затрудняет странам, которые берут кредиты в долларах, обслуживать долг. Не удивительно, что в последние недели пошли вниз валюты Аргентины, Турции, Мексики и Южной Африки.

Инвесторы уверены в том, что рост американской экономики и укрепление валюты США продолжатся, по нескольким причинам. Во-первых, согласно прогнозам наиболее оптимистично настроенных экономистов экономика США могла вырасти во втором квартале на 5%. Европейская экономика, тем временем, движется в противоположном направлении. В июне ЕЦБ пересмотрел свой годовой прогноз на развитие экономики еврозоны в сторону понижения: с 2,4 до 2,1%.

Во-вторых, многие экономисты считают, что более агрессивная политика ФРС в отношении ключевых ставок поддержит доллар к валютам стран, главные банки которых занимают в этом вопросе умеренную позицию. Речь идет о таких валютах, как евро, например, и австралийский доллар. Более высокие ставки делают доллар США привлекательнее для тех инвесторов, которые ищут более высокую маржу.

В-третьих, на пользу доллару идет и обострение отношений в торговле между США и КНР. Многие экономисты считают, что Америка меньше пострадает в результате торговых войн, чем Европа или Китай.

В-четвертых, доллар укрепляют американские компании, которые возвращают домой активы, чтобы воспользоваться сокращением налогов, принятым в конце прошлого года. Например, по прогнозам Bank of America Merrill Lynch, компании вернули в США в первом квартале 175 млрд долларов и могут перевести еще 450.