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Москва, 02.07.2018

Названы города, которые составят конкуренцию Москве и Санкт-Петербургу

«Expert Online» 2018
  • Названы города, которые составят конкуренцию Москве и Санкт-Петербургу
Донат Сорокин/ТАСС

Москва и Санкт-Петербург сейчас производят 32% российского ВВП, а через 15–20 лет эта цифра увеличится до 50%, пишут «Известия» со ссылкой на слова главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина. По его оценкам, ВВП двух столиц будут расти темпами по 5–7% в год, что обусловлено накопленным инвестиционным, технологическим и инфраструктурным потенциалом. Но это же создает сильную зависимость всей страны только от двух городов. 

В России, уверен Кудрин, необходимо создать центры и городские агломерации, которые смогут конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом. В частности, полагает глава Счетной палаты, конкуренцию двум столицам могли бы составить Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Иркутск и Новосибирск. Это будет способствовать технологическому развитию России. По его мнению, для создания новых агломераций города не придется объединять в один субъект: достаточно организовать скоростное железнодорожное сообщение с возможностью добираться из одного пункта в другой в пределах двух часов. 

Миграция населения в крупные города – это мировая тенденция, поэтому инициатива Алексея Кудрина совершенно логичная, полагает директор центра экономических исследований университета Синергия Андрей Коптелов. Так,уже сейчас в Москве и Московской области проживает почти более 20 млн жителей, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сосредоточенно более 7 млн, что в сумме составляет более 18 % российского населения. 

Переполненность двух столиц негативно влияет на условия жизни в них, как со стороны экологии, так и со стороны транспортных проблем. К тому же, основные производства издавна сосредоточены вне столиц, поэтому стремление населения к переезду в столицы создает сложности привлечения квалифицированной рабочей силы на ключевые российские предприятия. 

По мнению Андрея Коптелова, нужно создавать крупные городские центры на базе городов, находящихся в восточной части России, для того, что бы активная часть населения имела возможность реализации и достойной жизни в своем регионе, а не ехала в столицу. Учитывая, что площадь России составляет более 17 млн кв. км, сосредоточение населения в городах европейской части «оголяет» остальную территорию, что негативно влияет как на российское экономическое развитие, так и на безопасность. 

Идея главы Счетной палаты в целом имеет вполне объективные основания, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, ускоренное развитие только двух столиц уже давно является предметом разговоров о «государстве в государстве», а также реальной причиной сильнейшего экономического и материального разрыва из-за которой Россия по праву может называться страной больших контрастов – ведь разница в зарплатах, уровне мед обслуживания и уровне жизни просто колоссальна.

Однако предлагаемые методы под собой не имеют пока видимых фундаментальных решений, - какими путями создавать конкурентов Москве и Санкт-Петербургу по экономическому росту без серьезной финансовой поддержки государства пока не понятно, констатирует эксперт. Из самых очевидных и лежащих на поверхности – перевод штаб-квартир крупных компаний из Москвы или СПБ, строительство новых высокоскоростных линий жд-сообщения между крупными городами, повторение опыта системы образования СССР – обязательное распределение выпускников ВУЗов в конкретные города. 

Но проецирование этих решений не сможет дать моментальный эффект и растянется на десятилетия поскольку система образования построена в большей степени на свободе выбора и платной основе, где выпускники даже ведущих вузов вряд ли добровольно согласятся переезжать в другой город, где заработная плата в размере может быть меньше более чем на 50%, т.е мы получим серьезный всплеск социального недовольства так как те кто учился за госсчет будут серьезно ограничены в собственных правах. 

Усовершенствование транспортной инфраструктуры такими точечными методами как предлагает Кудрин, так или иначе, потребует расширения государственного инфраструктурного фонда, и в таком случае разрыв между благополучными городами и теми, что не представляют сферу усиленного внимания государства, будет еще более серьезным. 

Как считает Илья Жарский, пока идея требует более фундаментального анализа и пока она расходится с основным посылом майского указа президента, где в рамках стратегии пространственного развития до 2030 года должна быть сформирована госполитика, которая обеспечила бы равномерный экономический рост и развитие человеческого капитала в регионах. Т.е либо идею Кудрина интегрировать в эту стратегию и делать акцент не только на обозначенных городах, а на каждом региональном центре, либо создавать еще одну дополнительную доктрину.  

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