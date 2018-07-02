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Москва, 02.07.2018

«Русский герой Акинфеев»: иносми обсуждают победу россиян над испанцами

«Expert Online» 2018
  • Антон Новодережкин/ТАСС

Антон Новодережкин/ТАСС

Издание отмечает, что благодаря усилиям голкипера сборная России, которая занимает 70 строчку ФИФА, обыграла испанцев, располагающихся на 10 строчке рейтинга, и смогла сенсационно выйти в четвертьфинал мундиаля.

Издание также напоминает, что после завершения карьеры вратаря сборной Германии Оливера Кана, мюнхенская «Бавария» в 2008 году сделал Акинфееву предложение о переходе в клуб. Хотел видеть в своих рядах голкипера ЦСКА и английский «Манчестер Юнайтед». Однако Акинфеев предпочел остаться в России, где с прошлого года он еще является и капитаном сборной.

«Черчесов сделал ставку именно на него. И как показывает опыт - не зря», - пишет издание.

Испанские СМИ называют игроков своей сборной «жертвами» и винят во всем увольнение главного тренера Хулена Лопетеги, которого отправили в отставку за сутки до начала мундиаля. Все выступление Испании на этом турнире, от начала до конца, называется нелепым и трактуется, как «закат» эры испанского футбола.

Итальянская Corriere della sera и вовсе предположила, что «красная фурия» уснула.

«С "красной фурией" случилось то, что случается со многими родителями, которые после рабочего дня идут укладывать детей, и при этом сами засыпают. А затем просыпаются спустя какое-то время и говорят: что-то меня сморило», - пишет издание.

Британское издание The Guardian отмечает в своем материале, что перед  началом турнира эту сборную России называли худшей в истории, но «они все еще здесь, на своем турнире», тогда как испанцы отправляются домой.

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