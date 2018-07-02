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Москва, 02.07.2018

СМИ: Трамп помогает «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Несмотря на все попытки США помешать строительству газопровода между Россией и Германией, даже такое мощное «оружие», как американские санкции против  европейских партнёров «Северного потока-2», могут принести обратный эффект.

Как пишет Die Welt, последним шансом президента США Дональда Трампа могло бы стать введение экономических ограничений против пяти западных энергетических концернов, имеющих долю в проекте. Но это, по мнению экспертов издания, всё равно может не привести к поставленной цели.

Со слова финансового директора Nord Stream 2 AG Пола Коркорана, экономические санкции против РФ приведут к тому, что появится ещё больше вариантов для финансирования «Северного потока-2».

При этом издание отмечает, что американские санкции также могут способствовать реализации проекта на фоне торгового спора европейских стран с США.

Ранее сообщалось, что Алексей Миллер – председатель правления «Газпрома» – заявил, что укладка морского участка газопровода «Северный поток-2» начнётся строго по графику. По его словам, произойдёт это уже этим летом.

В свою очередь представитель «Газпрома» Андрей Круглов подчеркнул, что компания не ожидает увеличения стоимости проекта «Северный поток-2» в связи с последними заявлениями Дании, которая пока категорически против прокладки газопровода через свои территориальные воды.

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