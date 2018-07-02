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Москва, 02.07.2018

США поздравили Россию с исторической победой в футбольном матче 1/8 финала

«Expert Online» 2018

Поздравление российской сборной по футболу с победой в матче 1/8 финала чемпионата мира опубликовало на своей странице в Twitter посольство США в РФ.

«Поздравляем сборную России с победой и выходом в 1/4 финала Чемпионата мира по футболу!»,- говорится в сообщении на странице дипмиссии.

Напомним, накануне, 1 июля, сборная России на московском стадионе «Лужники» в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании. Победитель определился в серии послематчевых пенальти с итоговым счетом 2-1. Впервые в истории команда РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

В тот же день сборная Хорватии обыграла команду Дании, став соперником российской команды в четвертьфинале ЧМ, который пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. 

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