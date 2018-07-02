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Москва, 02.07.2018

В Кремле рассказали об этапе введения изменений в долевое законодательство

«Expert Online» 2018

Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков заявил, что закон об изменениях в долевое законодательство находится на подписании у президента РФ Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, как только президент его подпишет, будет сделано соответствующее заявление, передаёт РИА Новости.

«Это очень важный закон, вы знаете, что ему предшествовала очень напряженная работа по линии всех ведомств», – резюмировал Песков, напомнив, что так как проблема дольщиков является актуальной, Путин лично неоднократно обсуждал её в ходе общения с гражданами.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают возможность запрета продажи недостроенного жилья с 2020 года.

Сами поправки в закон о долевом строительстве были приняты ещё в 2017 году. Согласно документу, уже летом следующего года застройщики смогут получать деньги только за проданное жильё и лишь после сдачи квартиры покупателям.

До этого времени средства должны будут храниться на специальных счетах в банках, доступа к которым не получит ни продавец, ни покупатель. При этом строительство девелоперы должны финансировать за свой счёт или брать деньги в кредит.

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