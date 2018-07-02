В России будут блокировать «серые» мобильные телефоны

Ввезенные нелегальным путём в РФ мобильные телефоны будут вноситься в «черный» список.

Соответствующую инициативу уже одобрил Совет Федерации. При этом отмечается, что после попадания в специальный реестр эти гаджеты не смогут работать на территории России.

Также отмечается, что в нашей стране появится единая система контроля за смартфонами по номеру IMEI – уникальному идентификатору мобильного телефона, в котором зашифрованы место происхождения, модель и серийный номер устройства.

Таким образом, предлагается бороться с «серым» импортом и перепродажей краденых гаджетов. Если телефон попадёт в «чёрный» список, то пользоваться им будет невозможно – ни один из отечественных мобильных операторов не будет иметь право взять на себя его обслуживание, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что если смартфон не пройдёт регистрацию, то он окажется в «сером», промежуточном списке. В течение двух-трех дней владельцу будет предложено прояснить статус своего гаджета, а по истечении этого срока устройство также будет заблокировано.

Обязанность регистрации телефонов ляжет на компании, импортирующие устройства, а также те физические лица, которые приобрели гаджет за границей. Она будет проводится на специальном сайте или в салоне связи.

По мнению экспертов, контроль по IMEI является актуальной для России идеей, так как около 40% мобильных телефонов попадают в страну нелегальным путём.

Напомним, ранее с похожей инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая предлагала ограничить бесплатный ввоз устройств для личного пользования – не более одного гаджета в год.

Если человек привозит второе импортное устройство, он должен заплатить 20 долл., а при ввозе каждого следующего — 30 долл.