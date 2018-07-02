В Росстате оценили рост ВВП РФ за первый квартал 2018 года

ВВП РФ в первом квартале 2018 года вырос на 1,3% в годовом выражении.

При этом объём ВВП за I квартал составил в текущих ценах 22239,4 млрд. рублей, передаёт официальный сайт ведомства.

Кроме того, в документах Росстата говорится, что индекс физического объёма ВВП относительно I квартала 2017 года составил 101,3%, относительно IV квартала 2017 года – 84,3%.

Темп роста промышленного производства за первый квартал 2018 года был повышен с 1,9% до 2,8% в годовом выражении.

Напомним, в мае 2018 года ВВП России вырос на 2,1% в годовом выражении, в январе-мае — на 1,8%.

Наша справка

Валовой внутренний продукт, общепринятое сокращение — ВВП – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом. ВВП страны может быть выражен как в национальной валюте, и при необходимости справочно пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту, так и может быть представлен по паритету покупательной способности (ППС) (для более точных международных сравнений).