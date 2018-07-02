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Москва, 02.07.2018

Последствия роста НДС: удар по важнейшим отраслям и экономия на зарплатах

«Expert Online» 2018
  • Последствия роста НДС: удар по важнейшим отраслям и экономия на зарплатах

Повышение НДС наиболее сильно ударит по отраслям, ориентированным на внутренний спрос и находящимся в стагнации: по строительству, практически по всей обрабатывающей промышленности, особенно с длинными производственными циклами. Такой вывод делают авторы аналитической статьи в свежем номере журнала "Эксперт".

Как отмечается в материале, от возврата НДС более всего выигрывают крупные экспортеры. А вот предприятия, производящие высокую добавленную стоимость для внутреннего рынка, попадают под удар в случае повышения этого налога.

«Повышение НДС будет выгодно экспортерам, у них будет больше возврата, а вот строительство, торговля, машиностроение пострадают, — комментирует налоговою новацию правительства президент “Опоры России” Александр Калинин. — Да и нагрузка на малый бизнес увеличится».

По расчетам ИНП РАН, на население будет приходиться основная дополнительная налоговая нагрузка от повышения НДС, но не вся — до 460 млрд рублей. Предприятия заплатят дополнительно 130 млрд.

Опрошенные «Экспертом» предприятия считают, что в преддверии повышения НДС цены на ряд товаров и услуг начнут расти уже в этом году, заранее. В 2019 году подорожают продукты, ЖКХ, импортные товары. 

Скорее всего, бизнес уже в который раз за эти годы постарается максимально оптимизироваться: небольшие компании попробуют вернуться на упрощенку, еще больше предприятий будет стараться снизить всеми силами зарплатный фонд, чтобы сэкономить хотя бы на страховых взносах.

Правительство РФ планирует с 1 января 2019 года повысить НДС до 20% с нынешних 18%. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, первое чтение запланировано на 3 июля. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров говорил, что нижняя палата парламента планирует до конца июля принять весь пакет законов, касающихся настройки налоговой системы, акцизов, НДД, НДС и налогового маневра в нефтяной отрасли.

О том, почему повышение НДС может привести к недополучению доходов бюджета и как отразится инициатива правительства на перспективах экономического роста в России - читайте в статье журнала "Эксперт" "От повышения НДС не скрыться".

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От повышения НДС не скрыться

Повышение НДС наиболее сильно ударит по отраслям, ориентированным на внутренний спрос и находящимся в стагнации: по строительству, практически по всей обрабатывающей промышленности, особенно с длинными производственными циклами. В ответ на рост НДС в 2019 году подорожают продукты, ЖКХ, импортные товары. Если, конечно, рост цен них не будут специально останавливать

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