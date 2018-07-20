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Москва, 20.07.2018

Американский фондовый рынок открылся ростом

«Expert Online» 2018

Фондовый рынок США открылся ростом.

Согласно данным торгов, индекс Dow Jones увеличился на 0,11% и составил 25 091,70 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 0,03%, составив 2805,23 пункта.

При этом индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,43% и составил 7859,07 пункта.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп неожиданно решил прокомментировать политику ФРС США, обвалило доллар и фондовый рынок.

Он выразил разочарование решениями американского регулятора, посетовав, что может сорвать восстановление экономики США. По мнению экспертов, обычно американские президенты не вмешиваются в работу ФРС, но Трамп нарушил это негласное правило.

При этом они считают реакцию рынков «коленным рефлексом», рассчитывая, что комментарии президента США не окажут влияния на политику ФРС.

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