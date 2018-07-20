Как отмечают эксперты Райффайзенбанка в своем обзоре по банковскому сектору за июнь, в отчетном месяце впервые с 2012 года банковская система РФ столкнулась с дефицитом иностранной валюты. Так, пишет Finanz со ссылкой на текст документа, имеющейся у банков наличности недостаточно, чтобы расплатиться со всеми клиентами, имеющими расчетные счета.

За месяц объем доступной банкам валюты, которой они могли бы покрывать обязательства перед клиентами, сократился на 5,9 млрд долларов. Речь идет о средствах, которые размещены в наличной форме на депозитах и корсчетах за рубежом и могут быть выведены в случае необходимости. Использовать их в июне пришлось, чтобы покрыть отток клиентских средств: за месяц со счетов ушло 4,9 млрд долларов. Деньги выводили главным образом корпорации, которым было нужно платить дивиденды (на 8,4 млрд долларов).

При этом от погашения выданных валютных кредитов в банковскую систему вернулось лишь 1,2 млрд долларов. Разницу пришлось покрывать за счет резервов. В результате на начало июля их объем оказался на 2,8 млрд долларов меньше, чем сами банки должны клиентами по расчетным счетам.

В июне 2018 года действительно зафиксировано временное ухудшение ситуации с валютной ликвидностью в российском банковском секторе, что можно связать с тем, что приток по текущему счету платежного баланса из-за низкого сезона оказался меньше объемов покупки валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, объясняет аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова. Еще одним фактором, по ее словам, стал активный выход нерезидентов из российских ОФЗ при сохранении больших объемов длинных позиций по рублю в сегменте валютных свопов. В результате спрэд краткосрочных ставок в сегментах МБК и валютных свопов к концу июня расширился до 100 б.п. на фоне снижения объема высоколиквидных иностранных активов банковского сектора.

Тем не менее пока ситуация не вызывает сильной тревоги, считает Анастасия Соснова, даже несмотря на новый виток распродаж нерезидентами российского госдолга и принятие поправок в закон о валютном регулировании. Сохранение высоких цен на нефть продолжит обеспечивать приток долларов в страну. Что касается внешнего долга, то традиционно существенные объемы выплат на 13,3 млрд долларов по внешнему долгу придутся на декабрь. Однако, как показывает практика, существенная часть платежей обычно либо пролонгируется, либо рефинансируется.

Проблемы с валютной ликвидностью в России наблюдаются уже давно, добавляет главный инвестиционный стратег ICBF Дмитрий Мурадов, а в конце каждого года, когда наступает пик погашений внешнего долга, эксперты предрекают крах финансовой системе, но, несмотря на ожидания, кризиса так и не случилось. Пожалуй, отмечает он, сейчас ситуация самая печальная - если расчеты верны, и банки действительно не смогут расплатиться со всеми клиентами в случае необходимости, то ничем хорошим для страны это не закончится.

Главными источниками инвалюты являются инвесторы-нерезиденты и отечественные экспортеры, однако, в последнее время приток денег от зарубежных спекулянтов практически иссяк, а правительство на прошлой неделе разрешило крупнейшим корпорациям не переводить на российские счета свою валютную прибыль. Не облегчают обстановку и операции Минфина в рамках бюджетного правила, высасывающие всю ликвидность из системы.