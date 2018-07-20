В Латвии пожаловались на проблемы в экономике из-за плохих отношений с Россией

Как рассказал в интервью изданию Dienas Bizness экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс, плохие отношения с Россией привели к падению транзитной отрасли и пищевой промышленности в стране.

«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности», – рассказал Матисс в интервью изданию.

Политик также отметил, что санкции США и ЕС против России пошли во вред всей Прибалтике, тогда как любое улучшение отношений между США и Россией пойдет только на пользу Риге. Также он призвал сотрудничать с Москвой не только в экономическом, но в политическом плане.

«С Россией надо сотрудничать. У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением», — добавил Матисс , который подчеркнул, что страны Балтии связаны с Россией «глобальной экономикой».

Экс-министр считает также, что экономика Латвии зависима от России, которая могла бы предоставить Риге выгодные рынки сбыта, например, для «шпрот и другой рыбной продукции, однако это осложняется из-за риска полной потери российского транзита».

И если, как считает Матисс, рынки сбыта можно еще попытаться найти, то «транзит перенаправить мы не можем, так как нельзя изменить географию».

«Как только в России построят свои порты и откажутся от нас, у нас не будет, куда диверсифицировать российские грузы. Если мы ничего не делаем, то российский транзит мы потеряли», — резюмировал политик.

Он привел также в пример Финляндию, которая повела себя «умней» и теперь при хороших отношениях с Россией «в области транзита двигается вперед».