России занимается разработкой первой рабочей версии финансового маркетплейса в середине февраля следующего года, сообщает РИА Новости. Полный функционал платформы будет доступен россиянам с середины следующего года. Согласно замыслу регулятора, клиентам сервиса, в частности, в режиме "одного окна" будут доступны вклады всех банков, которые решат присоединиться к проекту.

В дальнейшем проект будет предоставлять расширенную линейку продуктов, через которую клиенты маркетплейса получат доступ к ценным бумагам, индивидуальным инвестиционным счетам, страховым продуктам и кредитным продуктам, включая ипотеку. В настоящее время в созданную Банком России фокус-группу входят Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий, которые обеспечивают инфраструктуру маркетплейса, три "витрины" маркетплейса: Банки.Ру, Fins и Юником24, пять банков-тестировщиков: "Ак Барс", "Центр-инвест", "Зенит", Совкомбанк и Росбанк.

Кстати, добавляет финансовый консультант «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв, проект финансового маркетплейса был представлен широкой публике ещё в ноябре 2017 года, и тестирование прототипа планировалось с апреля 2018 года. Однако техническая разработка и согласование потребовала большего времени.

За мудреным словосочетанием «финансовый маркетплейс», объясняет аналитик, скрывается электронная платформа, сайт, на котором будут собраны воедино различные финансовые продукты от разных поставщиков, присоединившихся к проекту. Банки предложат вклады и кредиты, биржа возможность покупки-продажи ценных бумаг, страховые компании свои услуги, микрофинансовые организации – свои. Для потребителя достаточно сравнить и выбрать необходимый продукт, и там же, на маркетплейсе, он, пользователь, после идентификации может заключить договор online.

В принципе подобные услуги существуют и ныне, только все участники финансового рынка создают собственные сайты и представляют там свои продукты и услуги. Клиент выбирает понравившийся продукт и ногами отправляется в банк (МФО, к страховщикам, брокеру) заключать договор и получать услугу. Предлагается все эти действия соединить в «одном окне». Единственным минимальным неудобством останется необходимость первого посещения, например банковского учреждения, для сдачи биометрических данных и создания электронной подписи. В дальнейшем верификация клиента будет вестись online.

Безусловно, уверен Михаил Грачев, нововведение существенно упростит порядок доступа к финансовым продуктам, но на первом этапе широкого распространения ожидать не стоит. Во-первых, процесс пользования платформой подразумевает навыки online-общения с финансовыми организациями. Учитывая, как наши соотечественники пользуются банковскими картами и их потенциалом – освоят новый продукт в первую очередь продвинутые пользователи. Во-вторых, партнерами проекта финансовый маркетплейс пока готовы выступить очень малое число финансовых структур.

В-третьих, не до конца прописаны права, обязанности и ответственность сторон – участников проекта. Остаются белые пятна, которые требуют регулирования. Аналогов проекта в ближайшем окружении России пока не наблюдается, поэтому можно говорить, что Центробанк, как инициатор проекта, выступает пионером в области финансовых новаций. Важно другое, уверен эксперт: любое новшество это шаг вперед, и стремительное развитие современного мира и технологий заставляет делать эти шаги.

Вообще попытки создания финансовых маркетплейсов не нова, рассказывает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. В странах с развитым финансовым и банковским сектором это достаточно распространенное явление, более того, на отдельных рынках таких площадок может быть несколько, что формирует здоровую конкуренцию и придает дополнительный стимул для развития финсектора. В нашей стране попытки создать нечто подобное предпринимались не раз, но все оканчивались провалом по одной простой причине.

Специфика российского финансового и особенно банковского секторов такова, продолжает эксперт, что на рынках участники, занимающие доминирующее положение, консолидируют в своих руках до 90% клиентов и капитала и они не заинтересованы в развитии конкуренции, поскольку она стимулирует отток клиентуры в пользу более мелких участников, предлагающих более выгодные условия инвестирования. Инициатива создания маркетплейсов до недавнего времени исходила снизу, от относительно небольших участников рынка, но в условиях ужесточающейся конкуренции, и между ними необходимого уровня кооперации достигать не удавалось. Когда инициатива снизу оказывается несостоятельной, а финансовый и банковский сектора показывают очевидные признаки кризиса, необходима иницитива сверху, что мы, собственно, и наблюдаем.

Маркетплейс, который создается сейчас, имеет все шансы на успех просто потому, что инициатива исходит от казначейства и регулятора, а они применят все необходимые рычаги, чтобы в довести проект до победного конца за счет присоединения к нему подавляющего большинства участников рынка, а затем и всех без исключения, полагает Александр Шустов. Чтобы это понять, стоит обратить внимание на уже реализуемый и связанный проект формирования ЕБС (единой биометрической системы), в котором банки принимают участие не на добровольной, а на обязательной основе. Не исключаю, что после прохождения отладки инфраструктуры финансового маркетплейса, к нему на нем в аналогичном порядке окажутся продукты всех без исключения участников финансового, страхового и банковского секторов. Это лишь вопрос времени.

Кому это выгодно? Безусловно, считает Александр Шустов, основным бенефициаром любой исходящей сверху инициативы является государство. ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, правоохранительные органы и органы госбезопасности… - заинтересованных в создании не только единой витрины страховых и инвестиционных продуктов, но и единой базы данных о том, кто и кому их предоставляет, госструктур предостаточно. Для ЦБ, например, такая база позволит снизить риски роста числа забалансовых вкладчиков, ряды которых пополняются с каждой новой отозванной лицензией и проблемы которых необходимо решать во избежание роста недоверия к банковской системе и системе страхования вкладов.

Для налоговых органов это возможность проводить проверки в отношении физических и юридических лиц без обращения непосредственно в кредитные и финансовые учреждения. Для Росфинмониторинга и правоохранителей это возможность бороться с легализацией доходов полученных преступным путем и отмыванием… Бенефициарами создания маркетплейса являются и уже не раз упомянутые участники финансового, банковского рынков, находящиеся далеко за пределами первой десятки и даже сотни крупнейших.