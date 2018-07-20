На Украине знают, как остановить строительство «Северного потока-2»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Анна Герман заявила, что знает, как остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

По её словам, для этого Украине необходимо вернуть отношения с Россией «в разумное русло», передаёт RT.

При этом она подчеркнула, что нынешний парламент не в состоянии нормализовать российско-украинские отношения.

«Если сделать досрочные парламентские выборы и избрать вменяемых людей, пересмотреть концепцию отношений с Москвой, начать искать и найти компромисс, мы можем остановить «Северный поток-2», – убеждена Герман.

Кроме того, она считает, что если украинская сторона не примет всех возможных мер для остановки строительства газопровода, то стране грозит «потеря перспективы своей государственности».

Ранее сообщалось, что американский сенатор Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Документ вводит эмбарго против лиц, которые финансируют крупнейшие проекты РФ по экспорту энергоносителей. Кроме того, законопроект предусматривает меры по поддержке экспорта американского природного газа.

Напомним, 16 июля на совместной с Владимиром Путиным пресс-конференции глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США готовы конкурировать с «Северным потоком-2» при помощи поставок сжиженного природного газа.

Позднее в интервью американским президент США заявил о праве Германии участвовать в строительстве газопровода, но это будет сложно из-за членства в НАТО.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км.

Одна из основных целей проекта — прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет «незалежной» лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.