«Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» условие для частичного мирового соглашения

Как заявил коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко, компания готова к мировому соглашению с «Газпромом», но только по новым судебным спорам. Он подчеркнул, что «пойти на мировую» в спорах, по которым уже вынесено судебное решение невозможно.

«Это противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам», — пишет Витренко в Facebook.

При этом в качестве компенсации в рамках нового разбирательства по транзиту, «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» выплатить компании 12 миллиардов долларов.

«Наши требования обоснованы, мы уверены в своей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», — продолжил Ветренко.

Ранее, 17 июля глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что в ходе переговоров с украинской стороной при участии Еврокомиссии, обсуждался вопрос мирового соглашения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза». Однако, как отмечается, никаких решений по этому поводу не было принято, поскольку к обсуждению этого вопроса стороны договорились вернуться в октябре.