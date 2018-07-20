Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 20.07.2018

«Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» условие для частичного мирового соглашения

«Expert Online» 2018

Как заявил коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко, компания готова к мировому соглашению с «Газпромом», но только по новым судебным спорам. Он подчеркнул, что «пойти на мировую» в спорах, по которым уже вынесено судебное решение невозможно.

«Это противоречит сути мировых соглашений — нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения судом. А сейчас уже поздно просить "мировое соглашение" по этим спорам», — пишет Витренко в Facebook.

При этом в качестве компенсации в рамках нового разбирательства по транзиту, «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» выплатить компании 12 миллиардов долларов.

«Наши требования обоснованы, мы уверены в своей юридической позиции. Если "Газпром" хочет "мировое соглашение" по новым арбитражным процессам, он может во внесудебном порядке уплатить нам эту компенсацию», — продолжил Ветренко.

Ранее, 17 июля глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что в ходе переговоров с украинской стороной при участии Еврокомиссии, обсуждался вопрос мирового соглашения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза». Однако, как отмечается, никаких решений по этому поводу не было принято, поскольку к обсуждению этого вопроса стороны договорились вернуться в октябре.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса