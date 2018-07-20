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Москва, 20.07.2018

«Я не ослышался?»: глава разведки США удивлен приглашению Путина в Вашингтон

«Expert Online» 2018
  • Директор Национальной разведки Дэниель Коутс
trhaberler.com

Директор Национальной разведки Дэниель Коутс

Глава национальной разведки США Дэниел Коутс удивился, когда ему сообщили о намерении Дональда Трампа пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон.

«Повторите. Я не ослышался? Я не ослышался? Окей. Это будет нечто особенное», — отреагировал он на сообщение модератора сессии с участием Коутса на Аспенском форуме. Глава нацразведки США заверил, что ничего не знал о готовящемся приглашении.

Ранее пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс сообщила в Twitter, что президент Дональд Трамп приглашает своего российского коллегу Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью и обсуждение этого уже ведется.

Напомним, после российско-американского саммита в Хельсинки Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с Владимиром Путиным.

 

 

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