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Москва, 20.07.2018

Опубликованы даты новогодних праздников в 2019 году

«Expert Online» 2018

Правительство РФ опубликовало проект, согласно которому, новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, передаёт РИА Новости.

Также названы и другие праздничные дни. Так граждане РФ будут отдыхать с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября.

Кроме того, выходные дни 5 и 6 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая.

Помимо этого, предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

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