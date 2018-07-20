«Подарок» туристам: очередной российский туроператор объявил о прекращении своей деятельности

Евгений Юрьев – генеральный директор «Интрэвел Столешники» – заявил, что компания прекращает свою работу.

По его словам, туроператор вынужден принять самое сложное решение за долгое время своей работы.

«Мы уже почти два месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнёрами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли», — говорится в заявлении Юрьева, опубликованного на официальном сайте компании.

При этом он подчеркнул, что прекращение деятельности туроператора не скажется на отдыхе туристов, которые уже отправились на курорты по купленным путёвкам. Кроме того, компания обещается, что многие из тех, кто только собирается отправиться отдыхать, также не почувствуют на себе последствий в связи с данным событием.

«На данный момент, все туристы, которые находятся на отдыхе, имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено, более того многие туристы смогут улететь на отдых в ближайшие дни, все остальные смогут воспользоваться нашими страховыми суммами», – резюмировал Юрьев, добавив, что имеющегося страхового покрытия должно хватить для полной выплаты по отменяемым турам.

Напомним, 30 июня – в самый разгар летних отпусков – один из крупнейших отечественных туроператоров «Натали Турс» неожиданно отменил свои чартерные программы. Сделано это было, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию. Однако этом компании не помогло. И уже 4 июля Владимир Воробьев – генеральный директор туроператора «Натали Турс» – заявил, что компания вынуждена аннулировать туры.

По его словам, на данный момент, из-за негативной информации, туроператор не может осуществлять обязательства перед своими партнёрами.

Ранее другой известный российский туроператор «Матрешка-Тур» объявил о прекращении своей деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта.

Следом туроператор «Аврора БГ» сообщил о заморозке летних полётных чартерных программ в Болгарию и Черногорию. Кроме того, прекратил свою деятельность российский туроператор DSBW.

Наша справка

Intravel Stoleshniki («Интрэвел Столешники») работал на туристическом рынке более 20 лет. За это время компания смогла отправить на отдых в более чем 20 стран мира и на самые популярные курорты РФ более миллиона туристов. Компания имеет множество наград, дипломов, как от российских, так и от зарубежных партнёров, представительств по туризму и консульств разных стран.

Являясь туроператором, входила в единый реестр туроператоров РФ, в том числе являлась членом ассоциации «Турпомощь», объединение туроператоров в сфере выездного туризма.