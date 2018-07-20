Путин: Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр

В ходе рабочей поездки в Калининград президент РФ Владимир Путин провёл встречу с волонтёрами, трудившимися в городе на матчах чемпионата мира по футболу. Кроме того, российский лидер пообщался со строителями стадиона «Калининград».

Во время беседы с волонтёрами Путин заявил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр.

При этом он не уточнил, о каком годе идёт речь и когда будет подана официальная заявка. Также пока неизвестно, какие города РФ планируют стать кандидатами на проведение летних ОИ.

Напомним, ранее наша страна принимала зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Кроме того, в 1980 году летняя Олимпиада прошла в Москве. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведённые в социалистической стране.

Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах Советского Союза, а именно: парусная регата стартовала в Таллине; предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище «Динамо» в подмосковных Мытищах.