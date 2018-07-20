Российское правительство создаёт департамент по противодействию санкциям

Российское правительство приняло решение о создании в Минфине департамента по противодействию санкциям.

Соответствующее постановление о создании департамента подписал глава Кабмина Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

Таким образом, у Министерства финансов появляется право увеличить численность своих департаментов с 24 до 25.

Согласно документу, Минфин теперь сможет осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ и российских юридических лиц.

Кроме того, ведомство наделяется новым полномочием – взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых санкций.