Российское правительство создаёт департамент по противодействию санкциям

Российское правительство приняло решение о создании в Минфине департамента по противодействию санкциям.
Соответствующее постановление о создании департамента подписал глава Кабмина Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.
Таким образом, у Министерства финансов появляется право увеличить численность своих департаментов с 24 до 25.
Согласно документу, Минфин теперь сможет осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении РФ и российских юридических лиц.
Кроме того, ведомство наделяется новым полномочием – взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых санкций.