Трамп пошёл в атаку на Китай

Глава Белого дома Дональд Трамп пошёл в очередную атаку на Китай, пообещав обложить пошлинами импорт из этой страны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC. По словам американского лидера, он готов ввести пошлины на китайские товары, ввозимые в США, на 505 млрд долл. По данным СМИ, Белый дом решил ввести дополнительные пошлины в ответ на действия Китая, который ввел 25%-ые пошлины на импорт американских товаров.

Ранее сообщалось, что известно, что США намерены ввести новые пошлины на товары из Китая в размере 200 млрд долл. После этого Китай обратился сжалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО).