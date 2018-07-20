Трамп проинформировал СМИ о подготовке ко второй встрече с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп проинформировал СМИ, что подготовка ко второй встрече с президентом РФ Владимиром Путиным уже началась.

В интервью телеканалу CNBC, американский лидер отметил, его предыдущая встреча с Путиным в Хельсинки оказалась плодотворной, а также назвал свои взаимоотношения с президентом России «очень хорошими».

При этом он считает, что даже несмотря на критику, с которой ему пришлось столкнулся по возвращении в США, пресс-конференция в финской столице прошла на высоком уровне, на которой ему, как убеждён Трамп, удалось хорошо себя проявить.

«У нас была потрясающая встреча, я думаю, была очень хорошая пресс-конференция, если не считать фэйковые новости. Я действительно считаю, что я очень хорошо справился с пресс-конференцией», – резюмировал Трамп, добавив, что, хотя двум лидерам и удалось найти общий язык, их дискуссия «не всегда приводила к согласию».

Ранее сообщалось, что глава национальной разведки США Дэниел Коутс был шокирован, когда ему рассказали о намерении Дональда Трампа пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон.