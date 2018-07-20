Цены на нефть растут, угрожая доллару

На фоне растущей цены на нефть доллар может подешеветь к рублю. При этом вызывает тревогу информация о том, что в 2017 году резервный фонд России может быть исчерпан.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени выросла на $0,15 (0,21%), достигнув $72,73 за баррель. Стоимость августовского фьючерса на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому же времени на $0,29 (0,42%) и стала стоить $69,75 за баррель.

Вчера цены на нефть показывали небольшое снижение на фоне опасений инвесторов, связанных с возможными последствиями торгового противостояния США с другими государствами.

На сегодняшний подъем влияние оказало заявление представителя от Саудовской Аравии в ОПЕК Адиба аль-Аама о соответствии июльского экспорта нефти уровню июня. Затем ожидается сокращение с их стороны в августе примерно на 100 тыс. баррелей в сутки, пишет MarketWatch. Данные позволили сделать участникам рынка вывод, что слухи о возможном излишке нефти на рынке из-за наращивания добычи аравийцами не имеют под собой основания.