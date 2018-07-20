Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 20.07.2018

Туристы во время чемпионата мира по футболу оставили в РФ около 100 млрд рублей

«Expert Online» 2018

Туристы, которые приехали в Россию на матчи ЧМ-2018 по футболу, потратили, по предварительным данным, примерно 100 млрд рублей.

Об этом рассказал журналистам председатель оргкомитета «Россия 2018». Алексей Сорокин. По его словам, есть предварительные подсчёты по городам, только Москве они принесли 1,7 млрд рублей, передаёт агентство «Интерфакс».

«Сейчас готовятся цифры, общая сумма составляет примерно 100 млрд рублей», - подчеркнул Сорокин.

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что Москва заработала на проведении ЧМ-2018 по футболу около 13 млрд рублей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса