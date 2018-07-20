Туристы во время чемпионата мира по футболу оставили в РФ около 100 млрд рублей

Туристы, которые приехали в Россию на матчи ЧМ-2018 по футболу, потратили, по предварительным данным, примерно 100 млрд рублей.

Об этом рассказал журналистам председатель оргкомитета «Россия 2018». Алексей Сорокин. По его словам, есть предварительные подсчёты по городам, только Москве они принесли 1,7 млрд рублей, передаёт агентство «Интерфакс».

«Сейчас готовятся цифры, общая сумма составляет примерно 100 млрд рублей», - подчеркнул Сорокин.

Ранее сообщалось, что столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что Москва заработала на проведении ЧМ-2018 по футболу около 13 млрд рублей.