Ученые раскрыли тайну «черного саркофага», найденного в Египте

Как сообщил глава Управления по вопросам памятников древности Египта Мустафа аль-Вазири, три мумии, которые были обнаружены в черном саркофаге, скорее всего принадлежат воинам, погибшим в древнем сражении. К такому предварительному выводу ученые пришли, обнаружив характерные повреждения холодным оружием на сохранившихся черепах.

«Предварительное изучение черепов показало, что захороненные в саркофаге люди, скорее всего, были военными — на одном из черепов хорошо видно повреждение от холодного оружия, которое и привело к смерти этого человека в сражении», — рассказал аль-Вазири египетскому изданию «Аль-Баваба».

Ранее представители египетского ведомства провели операцию по разгерметизации и подъему девятитонной крышки саркофага. Сегодня, 20 июля, планируется поднять из земли нижнюю часть 30 - тонного гранитного памятника.