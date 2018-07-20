В Крыму предложили Киеву альтернативу «минированию» Азовского моря

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в ответ на предложение экс-командующего ВМС Украины о минировании Азовского моря посоветовал украинским военным «не тратить взрывчатку, который у них в стране и так мало», а попытаться вычерпать Азовское море. По словам общественника, такие предложения могут рождаться только «в состоянии умопомрачения».

«Я бы ему предложил рассмотреть такую версию, попытаться вычерпать Азовское море. Поставить какой-нибудь компрессор и его просто вычерпать, чтобы его не было», - сказал Иоффе, который отметил, что по «глупости и фантастичности» оба варианта одинаковы.

В свою очередь, член Совета Федерации, вице-адмирал Валерий Куликов считает, что в ВМС Украины назрела необходимость проведения внеочередной медицинской комиссии.

Сенатор признался, что от последних предложений украинских военных у него «захватывает дух».

«То они канаву предлагают срочно выкопать, то конвои формировать и их проводку осуществлять, то противодесантную оборону всего побережья Азовского моря немедленно обустроить», - прокомментировал инициативу Куликов.

Ранее Гайдук заявил, что для предотвращения потерь страны от деятельности кораблей других стран необходимо заминировать Азовское море.