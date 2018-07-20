В НИИ «Роскосмоса», ряд сотрудников которого обвиняется в госизмене, проходят обыски

В настоящее время следственная группа ФСБ проводит обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Более десятка сотрудников корпорации обвиняются по статье 275 УК РФ «Госизмена», сообщает «Коммерсант». К данному моменту ФСБ начала проверку подозреваемых лиц на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами, которым стали известны наработки российской промышленности в части гиперзвуковых систем, проходящие под грифом «Совершенно секретно».

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже проинформирован о происходящем и поручил оказывать следствию максимальное содействие.

«Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМАШа, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — заявил один из источников «Коммерсанта».

Источник издания отметил, что грядущий разбор полетов будет «беспрецедентным»: «Полетят многие головы, и одними увольнениями дело точно не завершится».