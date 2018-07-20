Крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-голландская компания Vitol, и британская инвестиционная компания Low Carbon объявили о создании совместного инвестфонда VLC Renewables. Как следует из названия, новый фонд будет вкладывать деньги в предприятия, занимающиеся производством возобновляемой энергии. Фонд зарегистрирован на острове Джерси, а действовать он будет в Европе. Vitol, ежедневно продающий более 7 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, осуществляет финансирование нового проекта. Он вложил в VLC Renewables 200 млн евро.

В Vitol уделяют возобновляемым источникам энергии повышенное внимание. Нефтетрейдер уже вложил 330 млн долларов в хранение энергии и системы перераспределения сетей.

На первом этапе VLC Renewables будет инвестировать в проекты, связанные с ветровой энергией и находящиеся на разных стадиях готовности.

«К 2025 году почти 27% электроэнергии в Европе будут вырабатываться ветром и солнцем,- говорится в заявлении Саймона Хэйла, отвечающего в Vitol за инвестиции.- Vitol является одним из крупнейших игроков на европейских энергетических рынках и значительным инвестором в энергетическую инфраструктуру в масштабах всей планеты. Наша компания стремится к созданию портфеля инвестиций в возобновляемую энергетику с тем, чтобы дополнить сегодняшнюю деятельность».

Нефтяные гиганты продолжают работать сейчас с нефтью, но не забывают и о будущем, в котором нефтеторговцам придется нелегко. Достаточно сказать, что, по прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), уже к 2020 году автопарк электромобилей на планете вырастет втрое.

Vitol далеко не первая крупная компания, связанная с нефтью, и наверняка далеко не последняя, которая инвестирует большие средства в производство чистой энергии. В конце прошлого года BP заявил о намерении вложить в течение трех лет 200 млн долларов в крупнейшего в Старом Свете производителя солнечных панелей – Lightsource. По завершении операции нефтяной гигант будет иметь 43% акций Lightsource.

Кроме этого, представитель BP объявил в июне о покупке компании Chargemaster, крупнейшего в Великобритании производителя и поставщика станций для подзарядки электромобилей (EV).

Не отстает от конкурента и англо-голландский концерн Royal Dutch Shell, который в прошлом году купил голландскую компанию NewMotion, владельца крупнейшей на континенте сети станций подзарядки электромобилей. Кроме этого, Shell заключил соглашение о сотрудничестве с консорциумом, в который входят некоторые крупнейшие в Европе автопроизводители. Цель проекта – строительство на континенте разветвленной сети станций быстрой зарядки EV.