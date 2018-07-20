Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 20.07.2018

Вице-премьер Италии сделал сенсационное заявление о «евромайдане» и референдуме в Крыму

«Expert Online» 2018

Маттео Сальвини – вице-премьер итальянского правительства и глава МВД – назвал смену власти на Украине, которая произошла в результате «евромайдана», оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.

При этом он сопоставил киевский «евромайдан» и референдум в Крыму, передаёт The Washington Post

По его мнению, в Крыму было настоящее демократическое волеизъявление народа, а в Киеве «фейковая революция, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами».

При этом он добавил, что в мире существуют исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые на законных основаниях принадлежат России.

«Там в Крыму прошёл референдум, на котором 90% голосовавших выступили за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», – напомнил Сальвини, подчеркнув, правительство Италии намерено до конца 2018 года поднять вопрос об отмене санкций против России.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса