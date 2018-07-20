Вице-премьер Италии сделал сенсационное заявление о «евромайдане» и референдуме в Крыму

Маттео Сальвини – вице-премьер итальянского правительства и глава МВД – назвал смену власти на Украине, которая произошла в результате «евромайдана», оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.

При этом он сопоставил киевский «евромайдан» и референдум в Крыму, передаёт The Washington Post

По его мнению, в Крыму было настоящее демократическое волеизъявление народа, а в Киеве «фейковая революция, которая по своей сути была псевдореволюцией, спонсируемой другими странами».

При этом он добавил, что в мире существуют исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые на законных основаниях принадлежат России.

«Там в Крыму прошёл референдум, на котором 90% голосовавших выступили за возвращение Крыма в состав Российской Федерации», – напомнил Сальвини, подчеркнув, правительство Италии намерено до конца 2018 года поднять вопрос об отмене санкций против России.