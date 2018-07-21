Чем выгодна аренда кофемашин

Что может быть лучше кофебрейка при зашедших в тупик деловых переговорах? Чашечка ароматного эспрессо помогает расслабиться и немного отвлечься от повседневной суеты.

Неудивительно, что на смену некачественному растворимому кофе в банках во многих современных офисах пришли кофемашины. Тем более что приобретать дорогостоящую технику вовсе не обязательно, ведь существует множество компаний, которые предоставляют аренду кофемашин в Москве недорого.

Разновидности кофемашин

Автоматическая. Данный тип кофемашин можно отнести к профессиональным, так как весь процесс приготовления напитка полностью автоматизирован. Немного «поколдовав» с настройками, можно приготовить капучино, латте или эспрессо отменного качества. Капсульная. Один из наиболее популярных вариантов аппарата для приготовления кофе в офисе, так как очень удобен в эксплуатации. Для приготовления напитка необходимы специальные капсулы, оснащенные автоматическим проколом. Зерновая. Благодаря наличию встроенной кофемолки позволяет приготовить напиток из свежемолотых кофейных зерен. Рожковая и чалдовая. Оба эти вида кофемашин практически не имеют отличий ни в особенностях своей работе, ни в технических характеристиках. Напиток в них готовится с использованием спрессованных кофейных таблеток.

Преимущества аренды кофейных аппаратов

Каждая модель кофемашины характеризуется определенной производительностью и мощностью. Поэтому прежде чем взять в ее аренду, следует понимать каковы потребности сотрудников и гостей компании. Причем фирмы, предоставляющие подобного рода услуги, советуют принимать во внимание и простоту обращения с аппаратом. Ведь процесс приготовления напитка не должен занимать много времени, отвлекая от работы.

Многие компании, сдающие в аренду кофемашины, предлагают своим клиентам такую услугу, как тест-драйв понравившегося аппарата. А помочь с окончательным выбором сможет консультация квалифицированных специалистов, которые не только расскажут достоинства каждой модели, но и научат пользоваться новомодной техникой. Кстати при необходимости взять в аренду кофемашину можно и на короткий срок. Например, для организации банкета, тренинга, семинара или какого-либо другого мероприятия.

Большим плюсом аренды аппаратов для приготовления кофе также является и то, что все расходные материалы могут быть предоставлены арендодателем. Кроме того услуги по сервисному обслуживанию и ремонту он также может взять на себя.