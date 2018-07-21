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Москва, 22.07.2018

Индивидуальное проектирование загородных домов: достоинства и преимущества

«Expert Online» 2018

Одни люди предпочитают стабильность и традиционность, другие стремятся к оригинальности. Это относится и к выбору жилой недвижимости.

Свои преимущества и недостатки имеются как у полностью разработанного готового проекта, так и у индивидуального проектирования загородных домов. Первый вариант обладает следующими преимуществами:

  • Возможность сэкономить свои денежные средства и время.
  • Возможность детального изучения готового проекта уже при первом ознакомлении.
  • Возможность практически немедленно приступать к строительству.

Преимущества проектов домов в Калининграде или любом другом городе состоят в следующем:

  • В ходе работы над проектом можно в любой момент внести требуемые изменения с учетом пожеланий и потребностей заказчика.
  • Созданием проекта руководит личный архитектор, готовый в любой момент подсказать, что нужно сделать для воплощения в жизнь пожеланий заказчика.
  • Подготовка проектной документации производится в полном соответствии с геологическими и геодезическими особенностям земельного участка.
  • В ходе выполнения работ есть возможность взаимодействия с дизайнерами интерьера и ландшафта.

Перед началом строительства своего загородного дома надо, в первую очередь, составить четкое представление о том, какой результат должен быть достигнут в конечном счете. Необходимо произвести тщательную оценку площади своего земельного участка, это позволит в дальнейшем правильно зонировать его с оптимальным использованием всей имеющейся территории.

Существует немало строительных фирм, готовых при необходимости предоставить заказчику готовые проекты, в которых подробно расписаны все детали. Это обеспечивает возможность заказчику составить приблизительное представление о планируемом результате. Если же ни один из представленных готовых вариантов не способен удовлетворить запросы заказчика, то ему целесообразно воспользоваться теми возможностями, которые открываются при создании индивидуального проекта. В этом случае можно при содействии профессионального архитектора создать максимально подходящий для конкретного земельного участка проект.

После того как заказ оформлен, специалисты прибывают на строительный участок для выполнения оценки его расположения и изучения особенностей рельефа. Они обязательно производят топографическую съемку участка, а затем совместно с заказчиком прорабатывают все самые важные моменты, связанные со строительством дома: стройматериалы, размер дома, стиль фасада, дизайн интерьера помещений.

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