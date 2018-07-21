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Москва, 22.07.2018

Основные проблемы, которые может решить адвокат по уголовным делам

«Expert Online» 2018

Первейшая цель адвоката по уголовным делам, заключается в предоставлении клиентам защиты, а также в представлении их интересов в суде. Помимо того, его услуги могут потребоваться для оказания правовой помощи свидетелям.

Этот специалист обязан оказывать содействие следствию и суду путем извлечения смягчающих ответственность клиента обстоятельств или фактов, которые могут служить в качестве оснований для его оправдания. Помимо предоставления защиты, адвокат по уголовным делам в Москве предпринимает меры для недопущения в ходе расследования действий, нарушающих существующее законодательство. При этом он обязательно ставит подзащитного в известность о своих планируемых действиях и получает от него согласие на их совершение.

Кроме того, потребность в услугах данного специалиста может возникнуть у потерпевших в результате преступления. Данное направление деятельности имеет не меньшую важность, чем защита обвиняемых, поскольку интересы потерпевших в ходе рассмотрения дела часто оставляются без внимания.

Начало работы уголовного адвоката является одним из наиболее важных моментов в расследовании правонарушения. Поэтому следует обращаться к нему на начальном этапе уголовного процесса. Ключевыми доказательствами по уголовному делу нередко становятся именно первые показания и следственные мероприятия.

Будучи профессионалом в области уголовного права, этот специалист участвует в производимых следователями экспериментах и допросах, обеспечивает подзащитному возможность не допустить ошибок, а также предотвращает совершение неправомерных поступков работниками дознавательных органов и следователями.

В число преступлений, по которым оказывают помощь адвокаты по уголовным делам, входят следующие:

  • Домогательства и изнасилования.
  • Покушение на жизнь, убийство, причинение вреда здоровью.
  • Кража чужого имущества.
  • Противозаконное ограничение или лишение свободы.
  • Нарушение предусмотренных Конституцией РФ гражданских прав и свобод.
  • Уклонение от налогов.
  • Совершение дорожно-транспортного происшествия.
  • Должностные преступления.

Из множества судебных дел повышенное внимание отводится уголовным делам по совершению дорожно-транспортных происшествий, в результате которых был нанесен вред здоровью потерпевших, материальный ущерб в крупных размерах, а также причинена смерть. В ходе уголовного дела адвокат выясняет его обстоятельства, поднимает вопрос об осуществлении требуемых экспертиз, следит за правильностью оформления сопутствующей документации.

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