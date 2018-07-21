Особенности получения ипотеки под залог недвижимости

Благодаря ипотечным кредитам, выдаваемым под залог имеющегося у заемщиков жилья, люди могут улучшать свои жилищные условия даже при отсутствии у них денег на первый взнос.

Многие семьи используют ипотеку не только для приобретения или строительства жилой недвижимости, но и для значительного улучшения условий своего проживания. Банки предлагают множество различных кредитных программ, которые могут удовлетворить почти любые потребности клиентов, в том числе и ипотеку под залог недвижимости без первоначального взноса.

Способы использования ипотечных кредитов под залог недвижимости

При использовании обычных ипотечных кредитных программ приобретенное заемщиком недвижимое имущество служит в качестве залога, гарантирующего банку получение финансовой компенсации в случае невозвращения кредита клиентом. После получения заемщиком денег по ипотечному договору он имеет право потратить их на приобретение желанного жилья. Другие способы расходования заемных средств не предусмотрены. При выдаче ипотечного кредита под залог недвижимости он располагает более широкими возможностями по распоряжению полученными деньгами и имеет право использовать их на следующие цели:

В качестве первого взноса на приобретение нового недвижимого имущества или для его оплаты в полном размере. Выбор между первым и вторым вариантом определяется оценочной стоимостью имеющейся в распоряжении заемщика недвижимости – банк принимает залог в размере от 60% до 80% от этой суммы. Используя данную схему, вполне можно пробрести небольшую квартиру в многоэтажном доме или земельный участок за городом.

Для нецелевого использования. Если заемщику экстренно потребовались денежные средства для оплаты учебы, медицинских услуг, ремонта квартиры, развития бизнеса, то он может получить кредит под залог имеющегося у него недвижимого имущества и потратить его на эти цели. Хотя в данном случае деньги тратятся не на покупку жилья, этот кредит также считается ипотечным, поскольку он выдается по залог недвижимого имущества.

Главные требования, которым должен соответствовать предмет залога

Необходимо учитывать, что далеко не всякая квартира может служить в качестве залога при оформлении ипотечного кредита. Предмет залога должен удовлетворять главному условию – отсутствие обременений и других обязательств, способных осложнить реализацию права банка на взыскание согласно статье 446 ГК РФ. Банковские учреждения подозрительно относятся к недвижимости, которая перешла к ее нынешнему владельцу по наследству или по договору дарения. Они принимают ее в качестве залога крайне неохотно. В число других критериев, используемых кредитными учреждениями при рассмотрении предмета залога, входят следующие:

Техническое состояние и ликвидность. У банка должна иметься абсолютная уверенность в том, что при необходимости он сможет без каких-либо осложнений продать недвижимое имущество, оформленное им в качестве залога. В этой связи квартира не должна находиться в здании, нуждающемся в реконструкции, капремонте или предназначенном под снос. Кроме того, она должна принадлежать заемщику, а не муниципалитету. Недвижимость должна быть в хорошем состоянии. Коэффициент ее износа должен находиться в приемлемых пределах. Деревянные здания принимаются банковскими учреждениями в качестве залога чрезвычайно редко, они предпочитают использовать в этих целях дома из бетона, кирпича или камня.

Местонахождение. Выступающая в качестве залога недвижимость должна находиться в том же населенном пункте, что и филиал банковского учреждения, выдающего ипотечный кредит. Если заемщик владеет недвижимым имуществом в другом городе, банк откажется рассматривать его в качестве залога. Обычные условия ипотечного кредитования под залог недвижимости состоят в том, что клиент должен работать и проживать неподалеку от предмета залога.

История недвижимости. Если в квартире зарегистрированы военные, судимые или недееспособные вследствие инвалидности люди, то банковское учреждение вынесет отрицательное заключение и не согласится оформлять ее в качестве залога. Максимальное число зарегистрированных в квартире людей на момент ее оформления в залог не должно превышать пять, и все они должны в письменной форме выразить свое согласие с оформлением залога.

Богатый выбор предложений по ипотечному кредитованию от банковских учреждений обеспечивает возможность при необходимости получить в долг нужную сумму многим гражданам. Финансовые организации зачастую предлагают весьма заманчивые условия на кредит под залог недвижимости без справок. Однако надо понимать, что получение ипотечного кредита под залог недвижимости является серьезным делом, и перед тем как решиться на него, надо адекватно оценить свою платежеспособность. Финансовые возможности заемщика в обозримом будущем должны соответствовать величине долгового бремени, которое он принимает на себя.