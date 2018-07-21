Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 22.07.2018

Виды и особенности герметизации панельных швов

«Expert Online» 2018

Большую часть жилого фонда многих современных городов составляют панельные многоэтажки, относящиеся к категории социального жилья. Поэтому нет ничего удивительного, что они нередко страдают от «социальных недугов», таких как: сквозняки, протечки, плохая тепло и звукопроводность.

Чаще всего причина этих проблем кроется в разгерметизации межпанельных швов. Так как во время массового строительства панельных домов технология их герметизации заключалась в заделывании швов паклей и покрытии мастикой или цементом. Безусловно, подобного рода утепление особой долговечностью похвастаться не может. Ведь межпанельные стыки с течением времени заполняются влагой, что в конечном итоге приводит к возникновению сырости в квартире.

Решением этой довольно таки серьезной проблемы является качественная заделка панельных швов. Грамотные специалисты, используя эффективные современные технологии, сумеют даже самую старую панельную многоэтажку перевоплотить в уютное жилье.

Виды герметизации межпанельных швов

  1. Первичная. Выполняется на этапе возведения дома и включает в себя несколько этапов. В первую очередь межпанельный стык заполняется монтажной пеной, которая закрывает в межпанельном пространстве все имеющиеся полости и трещины. Далее укладывается слой утеплителя, выполняющего также роль гидроизоляции. После чего шов покрывается специальной герметизирующей мастикой.
  2. Вторичная. Предусматривает проведение ремонтных работ, связанных с восстановлением нарушенной теплоизоляции. Может производиться с полным или частичным вскрытием межпанельного шва или без его вскрытия. При полном вскрытии шва его полость очищается от накопленной грязи и грибка, после чего проводится тот же перечень работ, что и при первичной герметизации. Герметизация с частичным вскрытием межпанельного шва предусматривает ремонт только проблемных участков. Без вскрытия – предполагает покрытие уже существующего утеплителя дополнительным слоем мастики.

Популярные виды герметиков

Материалы, используемые для герметизации межпанельных швов, должны быть прочными, устойчивыми к воздействию влаги и перепадам температур. Как правило, с этой задачей справляются следующие виды герметиков:

  1. Силиконовый. Отличается хорошей эластичностью и устойчивостью к пагубному воздействию окружающей среды. Но не очень прочный и не совместим металлоконструкциями и бетоном.
  2. Тиоколовый. Имеет хорошие показатели самоадгезии, но так же как и силиконовый герметик не особо прочен и подвержен деформациям. Кроме того с ним нельзя работать при минусовых температурах.
  3. Акриловый. Характеризуется высокой пластичностью, однако для внешних работ не подходит, так как плохо удерживает влагу и подвержен возникновению деформаций.
  4. Полиуретановый. Отличается устойчивостью к деформациям, высокой прочностью, не дает усадки и отлично сочетается с другими стройматериалами.
Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса