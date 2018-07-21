Виды и особенности герметизации панельных швов

Большую часть жилого фонда многих современных городов составляют панельные многоэтажки, относящиеся к категории социального жилья. Поэтому нет ничего удивительного, что они нередко страдают от «социальных недугов», таких как: сквозняки, протечки, плохая тепло и звукопроводность.

Чаще всего причина этих проблем кроется в разгерметизации межпанельных швов. Так как во время массового строительства панельных домов технология их герметизации заключалась в заделывании швов паклей и покрытии мастикой или цементом. Безусловно, подобного рода утепление особой долговечностью похвастаться не может. Ведь межпанельные стыки с течением времени заполняются влагой, что в конечном итоге приводит к возникновению сырости в квартире.

Решением этой довольно таки серьезной проблемы является качественная заделка панельных швов. Грамотные специалисты, используя эффективные современные технологии, сумеют даже самую старую панельную многоэтажку перевоплотить в уютное жилье.

Виды герметизации межпанельных швов

Первичная. Выполняется на этапе возведения дома и включает в себя несколько этапов. В первую очередь межпанельный стык заполняется монтажной пеной, которая закрывает в межпанельном пространстве все имеющиеся полости и трещины. Далее укладывается слой утеплителя, выполняющего также роль гидроизоляции. После чего шов покрывается специальной герметизирующей мастикой. Вторичная. Предусматривает проведение ремонтных работ, связанных с восстановлением нарушенной теплоизоляции. Может производиться с полным или частичным вскрытием межпанельного шва или без его вскрытия. При полном вскрытии шва его полость очищается от накопленной грязи и грибка, после чего проводится тот же перечень работ, что и при первичной герметизации. Герметизация с частичным вскрытием межпанельного шва предусматривает ремонт только проблемных участков. Без вскрытия – предполагает покрытие уже существующего утеплителя дополнительным слоем мастики.

Популярные виды герметиков

Материалы, используемые для герметизации межпанельных швов, должны быть прочными, устойчивыми к воздействию влаги и перепадам температур. Как правило, с этой задачей справляются следующие виды герметиков: