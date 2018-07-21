Выбор интернет-провайдера: ключевые моменты

Удобство использования мировой «паутины» непосредственно определяется интернет-провайдером, осуществляющим передачу данных из глобальной сети к компьютеру пользователя.

Поэтому необходимо выбрать среди множества интернет-провайдеров того, который предлагает самые выгодные условия и обеспечивает наибольшую надежность соединения.

Разумеется, в тех случаях, когда список провайдеров является достаточно ограниченным, пользователю выбирать особо не из чего. Однако для жителей крупных городов, где имеется множество мелких и крупных провайдеров, решение этой задачи может вызвать определенные сложности.

В первую очередь надо определиться, для чего нужен интернет в Московской области или Москве. От этого зависит требуемая от провайдера скорость соединения.

Для просмотра вебсайтов, чтения и отправки электронных писем, а также для работы с электронными документами хватит скорости 8 Мбит/с, причем трафик может быть лимитированным.

Для постоянного общения с использованием таких программ как, к примеру, Skype, скачивания файлов небольшого размера, онлайн-игр требуется безлимитный трафик на скорости как минимум 25 Мбит/с.

Для частого скачивания больших объемов данных, просмотра видео через интернет нужна скорость 40 Мбит/с.

Еще один немаловажный момент при выборе интернет-провайдера состоит в способе подключения. Коммутируемый доступ в глобальную сеть в настоящее время безнадежно устарел. Из всех существующих на текущий момент вариантов одним из самых популярных является подключение по технологии ADSL, при котором соединение происходит через телефонную линию, остающуюся при этом незанятой. Максимальная скорость соединения в этом случае достигает 25 Мбит/с, однако фактическая скорость редко превышает 6 Мбит/с. Намного большую эффективность и надежность обеспечивает подключение к интернету по выделенной линии, хотя оно и требует больше хлопот. Для этого к компьютеру нужно провести отдельный кабель. Скорость соединения при использовании данной технологии достигает 1 Гбит/с. Тем, кто желает пользоваться мобильным доступом в глобальную сеть, надо воспользоваться услугами провайдеров, которые предоставляют возможность подключения в интернет по беспроводной технологии WiMAX.

Каждый из перечисленных способов имеет свои плюсы и минусы, поэтому необходимо учитывать дополнительные критерии, в том числе: