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Москва, 23.07.2018

Эксперты назвали число рабов в современной России

«Expert Online» 2018

В настоящее время в мире насчитывается 40,3 млн рабов. Такие данные представили эксперты некоммерческой организации Walk Free.

Согласно её данным, наиболее распространено рабство в КНДР, где при населении чуть более 25 млн человек 2,64 млн заняты подневольным трудом, к которому принуждаются государством, передаёт RT.

В первую десятку также вошли Эритрея, Бурунди, ЦАР, Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

Россия заняла в этом антирейтинге 64-е место - в современном рабстве в нашей стране живут 794 тыс. человек. При этом принудительный труд в РФ используют в сельском хозяйстве, строительстве, коммунальных службах, секс-индустрии. Жертвами рабства становятся в основном мигранты из Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан), Восточной и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Мьянма, Северная Корея, Китай), а также из Украины и России, уточняет РБК.

Всего же в современном мире рабство распространено в 167 странах.

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