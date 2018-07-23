Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 23.07.2018

Эксперты составили ТОП-5 самых популярных автомобилей Европы на рынке России

«Expert Online» 2018
  • Эксперты составили ТОП-5 самых популярных автомобилей Европы на рынке России
Volkswagen.com

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) составили рейтинг самых популярных европейских брендов на российском автомобильном рынке. Исследование проводилось на основе данных о реализованных в первой половине 2018 года моделях.  

Лидером рейтинга стал бюджетный седан Volkswagen Polo, проданный в количестве 26 966 автомобилей, что на 24,2% больше прошлогоднего показателя. Сейчас Polo доступен у дилеров Volkswagen по цене от 599 900 рублей.

Второе место досталось Renault Duster с показателями продаж 21 290 машин. Результат превзошел прошлогодний показатель на 7,5%. Стартовая цена модели 689 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid, который за первое полугодие текущего года выбрали 16 964 покупателей. Этот показатель на 21,7% больше, чем в прошлом году. В России модель продается по цене от 646 000 рублей.

Замыкает ТОП-5 согласно отчету АЕБ седан Renault Logan и хетчбэк Renault Sandero. Их было продано 16 119 и 15 781 единиц соответственно. Цена обеих моделей на российском рынке начинается от 544 000 рублей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Трамп сделал экстренное заявление по России
      Трамп сделал экстренное заявление по России
    2. В Крыму срывается курортный сезон
      В Крыму срывается курортный сезон
    3. Рубль лишили последнего шанса
      Рубль лишили последнего шанса