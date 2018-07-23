Эксперты составили ТОП-5 самых популярных автомобилей Европы на рынке России

Эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) составили рейтинг самых популярных европейских брендов на российском автомобильном рынке. Исследование проводилось на основе данных о реализованных в первой половине 2018 года моделях.

Лидером рейтинга стал бюджетный седан Volkswagen Polo, проданный в количестве 26 966 автомобилей, что на 24,2% больше прошлогоднего показателя. Сейчас Polo доступен у дилеров Volkswagen по цене от 599 900 рублей.

Второе место досталось Renault Duster с показателями продаж 21 290 машин. Результат превзошел прошлогодний показатель на 7,5%. Стартовая цена модели 689 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid, который за первое полугодие текущего года выбрали 16 964 покупателей. Этот показатель на 21,7% больше, чем в прошлом году. В России модель продается по цене от 646 000 рублей.

Замыкает ТОП-5 согласно отчету АЕБ седан Renault Logan и хетчбэк Renault Sandero. Их было продано 16 119 и 15 781 единиц соответственно. Цена обеих моделей на российском рынке начинается от 544 000 рублей.