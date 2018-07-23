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Москва, 23.07.2018

Эксперты турбизнеса назвали самые дешёвые курорты для отдыха в сентябре

«Expert Online» 2018

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip, проанализировал предложения туроператоров на бархатный сезон, составили рейтинг самых дешёвых туров в сентябре.

Экономнее всего можно будет в сентябре отдохнуть в Анапе – минимальная стоимость недельной поездки на двоих в этот город составит всего 22 000 рублей, передаёт РИА Новости.

Почётное второе у место у курортов Болгарии. Здесь отдых в первом календарном месяце осени обойдётся около 23 000 рублей. Замыкает тройку лидеров Крым с минимальной стоимостью тура в 24 600 рублей. На четвертом месте – главный российский курорт Сочи (28 800 рублей).

Любопытно, что любимая для многих отечественных любителей отдыха Турция этой осенью привлекать туристов ценой не собирается. В рейтинге дешёвых направлений она пропустила вперед себя не только все российские курорты, но даже относительно дорогой греческий Крит.

Отмечается, что эксперты для своего анализа выбрали туры на двоих на семь ночей с проживанием в отеле 3* без питания и вылетом из Москвы.

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